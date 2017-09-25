Habur'da sıkı kontrol

25 Eylül 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'ndaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nde bağımsızlık referandumu için oy kullanma işleminin başlamasının ardından Türkiye'nin Habur Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermediği yönündeki iddiaları değerlendiren Tüfenkci, "Şu anda kapatma yok. Geçişler güvenlik gerekçesiyle sıkı kontrollü sağlanıyor. Irak tarafından gelenlerin daha sıkı kontrolle geçişlerine izin veriyoruz. Karşıdan gelen araçlar için denetimi artırdık." dedi.

Türkiye'deki bazı TIR şoförlerinin kendileri tedirgin olduğu için sınırdan geçmek istemediklerinin altını çizen Tüfenkci, "İlerleyen saatlerdeki gelişmelere göre durumu ve gelişmeleri yeniden değerlendiririz." diye konuştu.

Kuzey Irak'taki tartışmalı referandum başladı

Kaynak: AA