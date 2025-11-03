HAC KURA: 2026 Hac kurası ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Sonuçlar saat kaçta belli olacak?

Kasım ayının gelişi ile birlikte hac kura tarihi aramaları iyice hız kazandı. Yüz binler ibadetlerini yerine getirmek için sabırsızlanıyor. Heyecan katsayısı artarken peş peşe gelen soru "2026 Hac kurası ne zaman çekilecek" oluyor. İşte ayrıntılar...

Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda çekilecek. Sonuçların saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda gerçekleşecek olan kurayı, vatandaşlar da canlı olarak takip edebilecek.

1 milyon 615 bin 44’ü kaydını güncelleyen, 184 bin 791’i hacca gitmek amacıyla ilk defa hac için ön kayıt yaptıran olmak üzere, 1 milyon 799 bin 835 vatandaş 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazandı.