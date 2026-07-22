HAC KURA SONUÇLARI: Hacılık kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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2027 yılı hac kurası bugün çekiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuraların sonucu heyecanla bekleniyor. Her geçen dakika artan soru "Hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" oluyor. İşte detaylar...

Hacılık kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 2027 Hac kura sonuçları bu akşam saat 20.00'de açıklanacak. Kura sonuçları ise e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca sonuçlar, kısa mesaj (SMS) yoluyla da hacı adaylarına bildirilecek.

Kesin kayıtlar 30 Temmuz’da başlayacak

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos 2026 tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

İlk kafile 17 Nisan’da yola çıkacak

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilmişti.