Hac kura tarihi ne zaman? Kura sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?

Hac kura kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Eylül'de sona erdi. İşlemlerin bitişi ile birlikte hacı adayları kura tarihlerini araştırmaya başlamıştı. Her gün "Hac kura tarihi ne zaman" sorusu yöneltiliyordu ki Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen açıklamayı yaptı. İşte konuya dair bilgiler...

Hac kura tarihi ne zaman?

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca hac kura tarihini paylaştı. Hac kuraları 5 Kasım saat 10.30'da çekilecek. Sonuçların saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.

Hac kesin kayıt nasıl yapılır?

Organizasyon Tercihi:

İlk olarak, e-Devlet'e T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmalısınız.

Arama çubuğuna "Hac İşlemleri" yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşın.

Sayfada yer alan seçeneklerden "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu" veya "Acenta Organizasyonu" seçeneklerinden birini tercih etmeniz gerekir. Acente organizasyonunu tercih ederseniz, kayıt işlemlerinizi yetkili bir hac acentesiyle iletişime geçerek tamamlamanız gerekecektir.

Konaklama ve Ödeme Planı Seçimi:

Organizasyon tercihinizi yaptıktan sonra, konaklama türünüzü (örneğin; iki, üç veya dört kişilik oda) ve hac ücretinin ödeme şeklini (peşin ya da taksitli) belirlemeniz istenir.

Bu aşamada sunulan seçenekler, seçtiğiniz organizasyona göre farklılık gösterebilir.

Hac Ücretinin Yatırılması:

Kesin kayıt işlemini tamamladıktan sonra, ekranda belirtilen anlaşmalı bankalardan birine hac ücretini yatırmanız gerekir.

Ödemeyi yaparken her hacı adayı için T.C. kimlik numarasının doğru bir şekilde belirtilmesi önemlidir.

Pasaport İşlemleri:

Hac kesin kaydını yapan hacı adaylarının pasaportlarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihe kadar geçerli olması gerekir.

İlk kez pasaport alacak veya pasaport süresi yetersiz olan kişilerin, başvuru süreçlerini bu durumu göz önünde bulundurarak yapmaları tavsiye edilir.