Hac kura tarihleri 2026: Hac kurası ne zaman çekilecek?

Hac başvurularının sona ermesiyle birlikte kura süreci gündeme geldi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce kişi, kura çekimi tarihinin ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Ekim ayı devam ederken gözler Diyanet’ten gelecek duyuruya çevrildi. İşte muhtemel kura tarihleri...

Hac kuraları ne zaman çekilecek?

7 Ekim 2025 tarihi itibarıyla hac kura tarihi belli olmadı. Geçen yıl kuralar 31 Ekim'de çekilmiş sonuçlar 21.00'de ilan edilmişti. Bu yıl da gözler ekim ayı sonu kasım ayı başında olacak.

Hac kesin kayıt nasıl yapılır?

Organizasyon Tercihi:

İlk olarak, e-Devlet'e T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmalısınız.

Arama çubuğuna "Hac İşlemleri" yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşın.

Sayfada yer alan seçeneklerden "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu" veya "Acenta Organizasyonu" seçeneklerinden birini tercih etmeniz gerekir. Acente organizasyonunu tercih ederseniz, kayıt işlemlerinizi yetkili bir hac acentesiyle iletişime geçerek tamamlamanız gerekecektir.

Konaklama ve Ödeme Planı Seçimi:

Organizasyon tercihinizi yaptıktan sonra, konaklama türünüzü (örneğin; iki, üç veya dört kişilik oda) ve hac ücretinin ödeme şeklini (peşin ya da taksitli) belirlemeniz istenir.

Bu aşamada sunulan seçenekler, seçtiğiniz organizasyona göre farklılık gösterebilir.

Hac Ücretinin Yatırılması:

Kesin kayıt işlemini tamamladıktan sonra, ekranda belirtilen anlaşmalı bankalardan birine hac ücretini yatırmanız gerekir.

Ödemeyi yaparken her hacı adayı için T.C. kimlik numarasının doğru bir şekilde belirtilmesi önemlidir.

Pasaport İşlemleri:

Hac kesin kaydını yapan hacı adaylarının pasaportlarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihe kadar geçerli olması gerekir.

İlk kez pasaport alacak veya pasaport süresi yetersiz olan kişilerin, başvuru süreçlerini bu durumu göz önünde bulundurarak yapmaları tavsiye edilir.