Hac kuraları bugün mü, yarın mı çekiliyor? Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hac takvimi yaklaşırken milyonlarca kişi kura tarihini merak ediyor. 2026 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar, çekilişin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Hac başvurularını tamamlayan adaylar "2026 Hac kurası ne zaman çekilecek" diye soruyor. İşte detaylar...

Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda çekilecek. Sonuçların saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda gerçekleşecek olan kurayı, vatandaşlar da canlı olarak takip edebilecek.

1 milyon 615 bin 44’ü kaydını güncelleyen, 184 bin 791’i hacca gitmek amacıyla ilk defa hac için ön kayıt yaptıran olmak üzere, 1 milyon 799 bin 835 vatandaş 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazandı.