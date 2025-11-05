Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kurası nereden sorgulanır? Hac kura sorgulama sitesi ne? Hac kura sonuçları...

Google Haberler

Hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı.

Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları noter huzurunda çekildi.

Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten kura sonuçlarını görebilecek.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında yapılacak.

Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
