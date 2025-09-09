Hac ön kayıt süresi 21 Eylül’e uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri için süreyi uzattı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle ön kayıt süresinin 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Erbaş açıklamasında, “2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül’e kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Böylece hac adayları, ön kayıt ve güncelleme işlemlerini belirtilen tarihe kadar yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden tamamlayabilecek.