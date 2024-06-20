Hac’da can kaybı artıyor: Sayı 1000’e ulaştı, aralarında Türkler de var

Uluslararası haber ajansları, Hac ibadetlerini yerine getirmek için Mekke'ye giden 1000'den fazla kişi hava sıcaklığının 52 dereceyi bulduğu Suudi Arabistan'da bu nedenle hayatını kaybettiğini yazdı.

İnsanlar sevdikleri ve akrabalarını bulmak için Suudi Arabistan'a gidiyor

AFP'nin Arap diplomatlardan edindiği bilgilere göre ölümlerin büyük bir kısmı sıcak çarpması sonucundan meydana gelirken çok sayıda kişi ise kayboldu. İnsanların sevdikleri ve akrabalarını bulmak için Suudi Arabistan'a gittiği aktarıldı.

Sadece Mısır'dan 1400 kayıp başvurusu yapıldı

Suudi yetkililer konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ölen ve hastalanan kişi sayısında bir "aşırılık" olmadığını savunurken AFP'ye konuşan bir Mısırlı yetkili ülkesinden 1400 kişinin yakınları için kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Yol kenarlarındaki "kişiler"

Tüm bunlar olurken ise sosyal medyada ölü oldukları iddia edilen yol kenarlarındaki kişilerin görüntüleri paylaşılıyor.

23 Türk kayıp

BBC Türkçe'nin haberine göre; Türkiye'nin Cidde'deki Başkonsolosluğu'nun Hac dönemi için oluşturduğu özel kriz hattı konuya ilişkin açıklamasında hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespiti ve aile yakınlarına bildirim süreci devam ettiğini bildirdi. Hayatını kaybeden bini aşkın kişi arasında 23 Türk vatandaşı da bulunuyor.

Sıcaklık mevsim normallerinin 1,5-2 derece üzerinde

Ölü sayısının bu yüzden bilinmediğini aktaran yetkililer, ölümlerin büyük kısmının kalp krizinden kaynaklandığını söylüyor.

Bu yıl hacı adayları için en büyük zorluk, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5-2 derece üzerinde olmasıydı. Pazartesi günü Mekke'deki Ulu Cami'de sıcaklığın 51,8 dereceye ulaştığı belirtiliyor.

Hac ibadeti giderek daha tehlikeli hale geliyor

Suudi yetkililer bu süreçte hacı adaylarına şemsiye kullanmalarını, bol su içmelerini ve günün en sıcak saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmalarını tavsiye etmişti.

Ancak Cumartesi günü Arafat Dağı'nda yapılan dualar da dahil olmak üzere Hac ritüellerinin birçoğu gündüz saatlerinde gerçekleştiriliyor ve saatlerce açık havada kalmayı gerektiriyor.

Bazı hacılar yol kenarında hareketsiz cesetler gördüklerini ve ambulans hizmetlerinin zaman zaman yetersiz kaldığını anlatıyor.

İlerleyen yıllarda "daha da ölümcül" olacak

Hicrî takvime göre belirlenen Hac ibadeti her yıl 10 gün geriye kayıyor. Şu an kış mevsimine denk gelen Hac 2040'lı yıllarda yaz mevsiminin en yoğun hissedildiği aylara denk gelecek. Climate Analytics'te iklim bilimci Fahad Saeed, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede bunun çok ölümcül olacağını belirtti.

"Sıcak çarpması riski 5 kattan fazla artacak"

Saeed ve Schleussner'in 2021 yılında yayımladıkları bir çalışmaya göre, dünyanın sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerinde ısınması halinde, Hacca giden hacılar için sıcak çarpması riski beş kat daha fazla olacak.

Suudi yetkililer bu yıl hacca 1,6 yurt dışından olmak üzere toplam 1,8 milyon hacı adayının katıldığını söyledi.