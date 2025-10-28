Hacettepe Üniversitesi’nde kavga: 2 yaralı, 23 gözaltı

Ankara’da bulunan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bahçesinde öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 yaralı, 23 gözaltı

Kavgada iki öğrenci yaralanırken, yaralılar Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 23 öğrenciyi gözaltına aldı.

Üniversite kampüsünde güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.