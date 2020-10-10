Hacettepe'den tıp öğrencilerinin klinik becerilerini evlerinde geliştirebilmesi için "özel set"

10 Ekim 2020

COVID-19 nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan derslerde, öğretim üyeleri, eğitim setlerini kullanarak çeşitli uygulamaları gösterirken, öğrenciler de eş zamanlı olarak pratik yapma ve becerilerini geliştirme imkanı bulacak.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, COVID-19 sürecinde, uzaktan eğitim gören tıp öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerinin sürdürülmesinde güçlük yaşandığına dikkati çekti.

Salgın öncesinde öğrencilerin, laboratuvar ortamında yaptıkları klinik öncesi mesleki beceri eğitimlerini evlerinde de sürdürülebilmesi amacıyla proje hazırladıklarını belirten Altun, bu kapsamda 12 farklı beceri için gereken araç gereçlerin eğitim seti haline getirildiğini söyledi.

Altun, eğitim setleri sayesinde öğrencilerin yüz yüze eğitimde yaptıkları uygulamaları, çevrim içi olanaklardan da faydalanarak devam ettirebileceğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Öğrenciler, bireysel eğitim setleriyle, enjeksiyon, damar yolu açma, sonda takma gibi gelecekteki klinik eğitimlerinde kendilerine yol gösterecek becerileri edinebilecek. Eğitim setlerimiz her döneme göre farklı farklı hazırlandı. Bu eğitim setleriyle yürütülecek ev ortamındaki eğitimlerle öğrencilerimiz gelecekteki klinik eğitimlerine hazırlanacak. Gelecek sene inşallah klinik eğitimlerini yüz yüze yapabilir hale geleceğiz."

Bireysel eğitim setlerinin ücretsiz olarak öğrencilere gönderileceğini anlatan Altun, "Eğitim setleri gelecek hafta içinde 1500 tıp öğrencisine ulaştırılacak. Bu eğitim setleriyle olan süreç şubat ayına kadar farklı beceriler üzerinden devam edecek. Bu uygulama ülkemizde ve Avrupa'daki bir ilk." diye konuştu.

"Öğrencilerimiz normal koşullardan daha avantajlı hale gelecek"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Elçin de setlerin içinde gerekli araç gereçlerin yanı sıra özel olarak tasarlanan, laboratuvar ortamında kullanılan bazı malzemelerin küçültülmüş örneklerinin de bulunduğunu aktardı.

Tıp öğrencilerinin, yüz yüze eğitim ortamında cerrahi dikiş pedleriyle uygulama yaptığına işaret eden Elçin, şöyle konuştu:

"Eğitim ortamında öğrenciler büyük malzemeler üzerinde çalışıyor. Hazırladığımız eğitim setlerinde, her öğrenciye özel, cerrahi dikiş seti ve küçük boyutlarda dikiş pedi bulunuyor. Böylece öğrencilerimiz bu uygulamaları evde yaparken, normal koşullardan çok daha avantajlı hale gelecek. Çünkü yüz yüze eğitimler sırasında sınırlı sayıda uygulama yapma imkanları oluyor. Oysa ki bu araç gereçler, artık öğrencilerin evlerinde kullandıkları kendi araç gereçleri olacak ve istedikleri kadar uygulama yapma şansları olacak. Aslında böylece çok daha hazır halde kliniğe geçiş yapacaklar. Bu da uzaktan eğitimin hiç beklemediğimiz bir yararı olarak ortaya çıkıyor."

Nasıl kullanılacağını anlatan bilgiler yer alıyor

Elçin, setlerin içinde, malzemelerin hangi eğitimde ve nasıl kullanılacağını anlatan bilgilerin bulunduğunu belirterek, "Ayrıca setlerin içindeki her ürünün üzerinde, 'malzemenin sadece eğitim amaçlı olduğu ve insan üzerinde kullanılmaması gerektiği' uyarısı bulunuyor. Burada insan sağlığına doğrudan zararlı bir malzememiz yok, ancak ulaşım ve saklama koşullarının riskini düşünerek bunların insan üzerinde kullanılmasını engellemek için bu uyarıları yazdık." ifadelerini kullandı.

Uygulamalı eğitimlere başlamadan önce öğrencilere video konferansla "kesici ve delici malzeme için atık kutusu hazırlama" sunumu vereceklerini kaydeden Elçin, "Öncelikle öğrencilerimizle atık kutusu hazırlayacağız. Öğrencilerimiz kullandıkları malzemeleri bu kutuya atacaklar. Böylece evdeki kişilerin de kazara zarar görmesini engellemeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA