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Hadi ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde arama yapıldı

Bakan Soylu'nun suç duyurusunun ardından, 21 Mayıs'ta başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hadi ve Süleyman Özışık'ın sahibi olduğu Ataşehir'deki "İnternethaber" isimli iş yerinde yapılan aramada, şüphelilerin kullandığı 2 akıllı telefon, 2 diz üstü bilgisayar ile bazı dijital materyallere el konuldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusunda bulunduğu gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde polis arama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Soylu'nun suç duyurusuna istinaden, 21 Mayıs'ta başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sahibi olduğu Ataşehir'deki "İnternethaber" isimli iş yerine gitti.

Burada yapılan aramada, şüphelilerin kullandığı 2 akıllı telefon, 2 diz üstü bilgisayar ile bazı dijital materyallere el konuldu.

İçişleri Bakanı Soylu, Hadi ve Süleyman Özışık hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" gerekçesiyle 19 Mayıs'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

 

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