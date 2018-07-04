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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de 5 bin metrekarelik tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın bir tekstil firmasına ait olduğu ve 5 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, yangın için 10 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına itfaiye helikopteri ile de müdahale ediliyor. 

Dumandan etkilenenlerin tedavisi sürerken,  İtfaiye Daire Başkanı Karahan, can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Ayrıntılar geliyor... 

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