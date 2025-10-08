Hadise, İrem Derici, Demet Evgar, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu neden gözaltına alındı? Serbest bırakıldı mı?
Bu sabah 19 ünlü isme operasyon yapıldı. Hadise, İrem Derici, Demet Evgar, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu da gözaltına alındı. Bu isimler ilk olarak ifade verip ardından kan örneği verecek. Şimdi vatandaşlar yoğun şekilde konu hakkında bilgi almak istiyor. Sıklıkla gelen soru ise "Ünlüler neden gözaltına alındı" şeklinde...
Türkiye bu sabah ünlülere yapılan operasyona uyandı. Hadise, İrem Derici, Demet Evgar, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 19 isim gözaltına alındı. Bu flaş operasyonun ayrıntıları merak edilirken "Ünlüler neden gözaltına alındı" sorusu peş peşe geliyor.
Ünlüler neden gözaltına alındı?
Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Feyza Altun ve Mert Yazıcıoğlu hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.