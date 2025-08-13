Hadise'ye sahte imza tuzağı: Mal varlığını ele geçirmeye çalıştılar!

Ünlü şarkıcı Hadise, sahte elektronik imza mağduru oldu. Ünlü isim, malvarlığını ele geçirmek için sahte elektronik imza kullanan İ.A.B.'den şikâyetçi oldu.

Hadise'yi vasisi gibi gösterdi

Hürriyet'te yer alan habere göre, İ.A.B., NUSR-ET’in sahibi Nusret Gökçe’nin hesabından sahte vekaletname kullanarak 200 bin TL çekmişti. Şüphelinin, sahte bir mahkeme kararı ve elektronik imza kullanarak, Hadise'nin mal varlığını hedef aldığı ortaya çıktı.

Öte yandan İ.A.B.'nin eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek, kısıtlanması ve kendisinin de vasi olarak atanması için dava açtığı öne sürüldü.

Gaziantep 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi ise İ.A.B.'nin eşine vasi olarak atanmasına karar verdi.

Şüpheli, mahkemenin gerekçeli kararına, hükümlü ve kısıtlı adayı olarak gösterilen kişinin adı ve soyadını değiştirerek Hadise Açıkgöz’ü yazdı. Daha sonra ise sahte yolla elektronik imzadayla bir mahkeme kararı oluşturdu.

Sahte belgeyle kendisini Hadise'nin vasisi gibi gösterip, şarkıcının banka hesapları ve gayrimenkulleri üzerinde yetki elde etmeye çalıştı.

Ünlü şarkıcı şikâyetçi oldu

Banka yetkililerinin olayı fark etmesi üzerine emniyet birimlerine haber verildi.

Gaziantep 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi, mahkemede ek karar verilmiş gibi sahte karar düzenleyen ve resmi kurumlara başvuru yaparak evrakta sahtecilik suçu işleyen İ.A.B.'den hakkında şikâyetçi oldu ve soruşturma başlattı.

Mağdur sıfatıyla ifade veren Hadise, tarafı olmadığı bir dosyada sahte belge düzenleyip mal varlığını ele geçirmeye çalıştığı gerekçesiyle İ.A.B.'den şikâyetçi oldu.