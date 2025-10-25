Hafif ticari araçla çarpışan midibüsteki 16 işçi yaralandı
Manisa'da işçi servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 işçi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde G.A. idaresindeki işçi servis midibüsü, Halil Erdoğan Caddesi'nde, F.Y'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, servis midibüsünde bulunan 16 işçi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.