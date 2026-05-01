Hafta sonu (2-3 Mayıs 2026) ne sınavı, hangi sınavlar var?
Hafta sonunda yine çok önemli sınavlarda adaylar ter dökecek. Cuma günü yine kontrol amaçlı olarak vatandaşlar sınav tarihlerini araştırıyor. Bugün sıkça gelen soru "Hafta sonu hangi sınav var" oluyor.
ÖSYM, MEB, Üniversite açıköğretim sınavları hafta sonu gerçekleşiyor. Her hafta sonu kritik öneme sahip sınavlar yapılıyor. Bu hafta sonu da adaylar oturumlarda ter dökecek. İşte 2-3 Mayıs 2026 sınavları...
2 Mayıs 2026 Cumartesi
2026-YDUS (Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı): Ankara'da düzenlenecek olan sınav saat 10:15'te başlayacak.
e-YDS 2026/4 (İngilizce): Elektronik Yabancı Dil Sınavı, ÖSYM e-Sınav merkezlerinde (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana) saat 13:45'te gerçekleştirilecek.
3 Mayıs 2026 Pazar
ÖGG 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı: Özel Güvenlik görevlisi adayları için düzenlenen bu sınav saat 10:00'da başlayacak.
e-YDS 2026/5 (İspanyolca / İtalyanca): Pazar günü öğleden sonra saat 13:45'te İspanyolca ve İtalyanca dilleri için elektronik dil sınavı yapılacak.