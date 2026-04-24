Hafta sonu (25-26 Nisan) hangi sınavlar var? Bu hafta sonu ne sınavı yapılacak?

Her hafta sonu birbirinden önemli sınavlar gerçekleşiyor. Bu hafta sonu da sınav trafiği bir hayli yüksek... Özellikle sınav heyecanı yaşayan vatandaşlar bir aksilik yaşamamak adına "Bu hafta sonu hangi sınav var" diye soruyor.

25 Nisan 2025 Cumartesi

AUZEF Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize): İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarının ilk gün oturumları yapılacaktır.

e-TEP 2026/2: ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı saat 13:45'te başlayacaktır.

26 Nisan 2026 Pazar

İOKBS (Bursluluk Sınavı): MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tüm Türkiye'de uygulanacak.

HMGS (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı): ÖSYM tarafından 2026 yılının ilk HMGS oturumu gerçekleştirilecek.

DUS 1. Dönem: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yapılacak.

STS Diş Hekimliği 1. Dönem: Diş Hekimliği alanında yurt dışı diploma denkliği için Seviye Tespit Sınavı düzenlenecek.

AUZEF Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize): İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavlarının ikinci gün oturumları devam edecek.

Halkbank Servis Görevlisi Sınavı: Halkbank'ın personel alımı kapsamında düzenlediği yazılı sınav saat 14:00'te yapılacak.