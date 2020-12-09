Hafta sonu alkol yasağı uygulanacak! Hangi günler alkol satışı yasak?
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda bakkal ve marketlerde alkol yasağı uygulamasına da gidilecek. Alkol satışı yasağı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde tekel bayilerin kapalı olması ve bu durumun haksız rekabete neden olacağı gerekçesiyle uygulanacak.
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Türkiye'de hafta sonu alkol yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre hafta sonu alkol satışı yasak olacak. Bu süreçte bakkal ve marketlerde alkol satışı yapılamayacak.
Alkol yasağı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında saat 10.00-17.00 saatleri arasında bakkal ve marketlerin açık olmasına rağmen tekel bayilerin kapalı olmasının haksız rekabete neden olacağı gerekçesiyle uygulanacak.
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