Hafta sonu hangi sınavlar var? 9 Mayıs Cumartesi - 10 Mayıs Pazar 2026 ne sınavı var?

Ülkemizde her hafta sonu kritik sınavlar gerçekleşiyor. 9 Mayıs Cumartesi - 10 Mayıs Pazar 2026 ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi'nin oturumları gerçekleşecek. Bu sınavların neler olduğunu öğrenmek isteyenler "Hafta sonu hangi sınavlar var" sorusunu yöneltiyor.

9 Mayıs Cumartesi - 10 Mayıs Pazar 2026 ne sınavı var?

9 Mayıs Cumartesi: ÖSYM’nin elektronik sınavlarından e-YDTS (Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı) yapılacak.

10 Mayıs Pazar: ALES/1 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) uygulanacak.

9-10 Mayıs hafta sonu boyunca: Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları da yapılıyor.