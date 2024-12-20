Hafta sonu hava durumuna dikkat! İBB uyardı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Hafta sonu aralılarla sürecek kuvvetli yağışlara dikkat çeken AKOM, hava sıcaklığının cumartesi sabahı 5 derece düşeceğini belirtti.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB, kentte hafta sonu aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. AKOM paylaştığı verilerde, kent genelinde yarın sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini ifade etti.
Açıklamada pazar gününe kadar aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi ve vatandaşlara tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.