Hafta sonu hava nasıl olacak? 19-20 Nisan 2025 hava durumu tahminleri

Hafta sonu için plan yapanlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hafta sonu hava tahminlerini yayımladı. Buna göre, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretse de, hafta sonu yurtta yağışlı hava etkili olacak.

Peki, hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İşte 19-20 Nisan 2025 yurt geneli hava durumu tahminleri...

19 Nisan cumartesi gün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, cumartesi günü sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağış bekleniyor.

Öğle saatlerinde ise yağışın etkisini artırıp, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale gibi illerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3-5 derece azalabilir. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların normal seyretmesi bekleniyor.

20 Nisan Pazar günü hava nasıl olacak?

Pazar günü ise yağışların Karadeniz Bölgesi, bazı iç ve doğu kesimlerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ege ve Akdeniz'in güneşli havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde ise sis hakim olacak.

Üç büyük ilde hava durumu

İstanbul'da cumartesi günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Şehirde en yüksek sıcaklık 19 dereceyi bulabilir.

Pazar günü ise megakentte sisli havanın etkisi altına girecek. En yüksek sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor.

İzmir'de hafta sonu havanın az bulutlu olması bekleniyor. Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 25 dereceyi, paza günü ise 24 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Ankara ise hafta sonu kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışa teslim olacak. Şehirde cumartesi günü en düşük sıcaklığın 11 dereceyi, en yüksek sıcaklığın ise 21 dereceyi bulmaıs bekleniyor.

Pazar günü başkentte en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık ise 20 derece olacak.