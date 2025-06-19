Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte bölge bölge tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Türkiye genelinde büyük ölçüde yağış beklenmiyor. Trakya, Marmara’nın doğusu, Karadeniz ve Toroslar çevresinde kısa süreli ve yerel yağışlar görülebilir. Hava sıcaklıkları çoğu bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul, İzmir ve Ankara’da üç gün boyunca yağış öngörülmezken, cumartesi günü yalnızca Ankara’nın kuzey kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanabilir. Sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüş bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaklaşan hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Çelik, yurdun büyük bölümünde hafta sonu boyunca yağış beklenmediğini belirtti.
Kısa süreli yağış geçişleri görülebilir
Çelik, Trakya, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi ve Toroslar çevresinde kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceğini ifade etti.
Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini söyledi. Ancak, cumartesi günü Ankara’nın kuzey kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceğini de ekledi.
Sıcaklıklar 3-4 derece düşebilir
Hafta sonuna doğru etkili olacak sistemle birlikte, özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklarda 3-4 derece civarında bir düşüş görülebileceğini belirten Çelik, hava değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.