Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte bölge bölge tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaklaşan hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Çelik, yurdun büyük bölümünde hafta sonu boyunca yağış beklenmediğini belirtti.

Kısa süreli yağış geçişleri görülebilir

Çelik, Trakya, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi ve Toroslar çevresinde kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceğini ifade etti.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini söyledi. Ancak, cumartesi günü Ankara’nın kuzey kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceğini de ekledi.

Sıcaklıklar 3-4 derece düşebilir

Hafta sonuna doğru etkili olacak sistemle birlikte, özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklarda 3-4 derece civarında bir düşüş görülebileceğini belirten Çelik, hava değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.