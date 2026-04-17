Hafta sonu hava nasıl? Yağmur yağacak mı? 18 Nisan Cumartesi - 19 Nisan Pazar hava durumu...
Hafta sonuna girilirken en çok merak edilen konulardan biri de cumartesi ve pazar günü havanın nasıl olacağı... İzin günlerinde bir yerlere gitmek isteyen vatandaşlar "Hafta sonu hava nasıl" sorusunu yöneltiyor.
18 Nisan 2026 Cumartesi
Marmara Bölgesi
Bölge genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimken, özellikle doğu kesimlerinde (İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya çevreleri) sağanak yağışlar etkili olacak.
İstanbul: 17°C / 11°C (Parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı)
Edirne: 18°C / 9°C
Bursa: 18°C / 12°C
Ege Bölgesi
Kıyı Ege'de hava nispeten daha açık ve parçalı bulutlu seyrederken, iç kesimlere (Afyon, Uşak) gidildikçe gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor.
İzmir: 22°C / 11°C (Parçalı bulutlu)
Muğla: 22°C / 15°C
Afyonkarahisar: 17°C / 14°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)
Akdeniz Bölgesi
Bölge genelinde yağışlı bir hava var. Özellikle Antalya ve çevresinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanaklar görülebilir.
Antalya: 20°C / 16°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)
Adana: 21°C / 15°C
Hatay: 21°C / 15°C
İç Anadolu Bölgesi
Bölgenin tamamında yağışlı bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretse de gün boyu şemsiyeye ihtiyaç duyulacak.
Ankara: 19°C / 12°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)
Konya: 19°C / 9°C
Sivas: 16°C / 11°C
Karadeniz Bölgesi
Hem Batı hem de Doğu Karadeniz'de yağışlar hakim. Orta Karadeniz’de (Samsun, Amasya) yağışların etkisi daha belirgin.
Bolu: 16°C / 11°C (Sağanak yağışlı)
Samsun: 15°C / 10°C
Trabzon: 16°C / 9°C
Doğu Anadolu Bölgesi
Bölgede genel olarak sağanak yağışlar görülürken, yüksek rakımlı kuzeydoğu noktalarında (Ardahan çevresi) karla karışık yağmur veya kar geçişleri görülebilir (haritadaki mavi yıldız sembolü).
Erzurum: 13°C / 8°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)
Ardahan: 9°C / 0°C (Karla karışık yağmurlu)
Van: 15°C / 5°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölgenin tamamı gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında. Sıcaklıklar Batı'ya göre biraz daha yüksek seyrediyor.
Gaziantep: 18°C / 11°C
Diyarbakır: 18°C / 11°C
Şanlıurfa: 21°C / 15°C
19 Nisan 2026 Pazar
Marmara Bölgesi
Bölgenin batısında (Edirne, Çanakkale çevreleri) bulutlar dağılıyor ve yerini güneşli/parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Ancak İstanbul dahil doğu kesimlerinde hafif sağanak yağış geçişleri devam edebilir.
İstanbul: 16°C / 10°C (Hafif sağanak yağışlı)
Edirne: 20°C / 8°C (Parçalı bulutlu ve güneşli)
Bursa: 17°C / 11°C (Sağanak yağışlı)
Ege Bölgesi
Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla hattı) parçalı bulutlu ve güneşli bir gün geçirirken, iç kesimlerde (Kütahya, Afyon) sağanak yağışlar hala etkili.
İzmir: 18°C / 9°C (Parçalı bulutlu)
Muğla: 19°C / 5°C
Afyonkarahisar: 11°C / 5°C (Sağanak yağışlı)
Akdeniz Bölgesi
Bölgenin batısı sağanak yağışlıyken, doğusuna (Adana, Hatay, Mersin) doğru gidildikçe gök gürültülü sağanak yağışlar daha şiddetli görülebilir.
Antalya: 25°C / 17°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)
Adana: 22°C / 14°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)
Isparta: 17°C / 5°C
İç Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde yağışlı ve kapalı bir hava hakim. Sıcaklıklarda Cumartesi gününe göre birkaç derecelik düşüş gözleniyor.
Ankara: 11°C / 8°C (Sağanak yağışlı)
Konya: 13°C / 8°C
Eskişehir: 11°C / 5°C
Karadeniz Bölgesi
Tüm Karadeniz hattı boyunca sağanak yağışlar görülüyor. Batı Karadeniz'de sıcaklıklar iç kesimlere göre biraz daha düşük seyrediyor.
Bolu: 11°C / 9°C
Samsun: 15°C / 11°C
Trabzon: 13°C / 10°C
Doğu Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde sağanak yağışlar var. Kuzeydoğuda (Erzurum, Ardahan) önceki gün görülen karla karışık yağmur yerini normal sağanağa bırakmış durumda ancak sıcaklıklar hala düşük.
Erzurum: 13°C / 8°C
Malatya: 19°C / 6°C
Van: 12°C / 4°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Haritadaki şimşek sembolleri özellikle bu bölgede yoğunlaşmış durumda.
Diyarbakır: 19°C / 10°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)
Şanlıurfa: 21°C / 13°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)
Mardin: 16°C / 11°C