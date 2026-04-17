Hafta sonu hava nasıl? Yağmur yağacak mı? 18 Nisan Cumartesi - 19 Nisan Pazar hava durumu...

Koca bir haftayı daha geride bırakmak üzereyiz. Cuma günü sıkça araştırılan konulardan biri hafta sonu hava durumu... Yağmur yağıp yapmayacağı merak edilirken "Hafta sonu hava nasıl" sorusu ön planda....

18 Nisan 2026 Cumartesi

Marmara Bölgesi

Bölge genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimken, özellikle doğu kesimlerinde (İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya çevreleri) sağanak yağışlar etkili olacak.

İstanbul: 17°C / 11°C (Parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı)

Edirne: 18°C / 9°C

Bursa: 18°C / 12°C

Ege Bölgesi

Kıyı Ege'de hava nispeten daha açık ve parçalı bulutlu seyrederken, iç kesimlere (Afyon, Uşak) gidildikçe gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor.

İzmir: 22°C / 11°C (Parçalı bulutlu)

Muğla: 22°C / 15°C

Afyonkarahisar: 17°C / 14°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)

Akdeniz Bölgesi

Bölge genelinde yağışlı bir hava var. Özellikle Antalya ve çevresinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanaklar görülebilir.

Antalya: 20°C / 16°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)

Adana: 21°C / 15°C

Hatay: 21°C / 15°C

İç Anadolu Bölgesi

Bölgenin tamamında yağışlı bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretse de gün boyu şemsiyeye ihtiyaç duyulacak.

Ankara: 19°C / 12°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)

Konya: 19°C / 9°C

Sivas: 16°C / 11°C

Karadeniz Bölgesi

Hem Batı hem de Doğu Karadeniz'de yağışlar hakim. Orta Karadeniz’de (Samsun, Amasya) yağışların etkisi daha belirgin.

Bolu: 16°C / 11°C (Sağanak yağışlı)

Samsun: 15°C / 10°C

Trabzon: 16°C / 9°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgede genel olarak sağanak yağışlar görülürken, yüksek rakımlı kuzeydoğu noktalarında (Ardahan çevresi) karla karışık yağmur veya kar geçişleri görülebilir (haritadaki mavi yıldız sembolü).

Erzurum: 13°C / 8°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)

Ardahan: 9°C / 0°C (Karla karışık yağmurlu)

Van: 15°C / 5°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin tamamı gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında. Sıcaklıklar Batı'ya göre biraz daha yüksek seyrediyor.

Gaziantep: 18°C / 11°C

Diyarbakır: 18°C / 11°C

Şanlıurfa: 21°C / 15°C

19 Nisan 2026 Pazar

Marmara Bölgesi

Bölgenin batısında (Edirne, Çanakkale çevreleri) bulutlar dağılıyor ve yerini güneşli/parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Ancak İstanbul dahil doğu kesimlerinde hafif sağanak yağış geçişleri devam edebilir.

İstanbul: 16°C / 10°C (Hafif sağanak yağışlı)

Edirne: 20°C / 8°C (Parçalı bulutlu ve güneşli)

Bursa: 17°C / 11°C (Sağanak yağışlı)

Ege Bölgesi

Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla hattı) parçalı bulutlu ve güneşli bir gün geçirirken, iç kesimlerde (Kütahya, Afyon) sağanak yağışlar hala etkili.

İzmir: 18°C / 9°C (Parçalı bulutlu)

Muğla: 19°C / 5°C

Afyonkarahisar: 11°C / 5°C (Sağanak yağışlı)

Akdeniz Bölgesi

Bölgenin batısı sağanak yağışlıyken, doğusuna (Adana, Hatay, Mersin) doğru gidildikçe gök gürültülü sağanak yağışlar daha şiddetli görülebilir.

Antalya: 25°C / 17°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)

Adana: 22°C / 14°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)

Isparta: 17°C / 5°C

İç Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde yağışlı ve kapalı bir hava hakim. Sıcaklıklarda Cumartesi gününe göre birkaç derecelik düşüş gözleniyor.

Ankara: 11°C / 8°C (Sağanak yağışlı)

Konya: 13°C / 8°C

Eskişehir: 11°C / 5°C

Karadeniz Bölgesi

Tüm Karadeniz hattı boyunca sağanak yağışlar görülüyor. Batı Karadeniz'de sıcaklıklar iç kesimlere göre biraz daha düşük seyrediyor.

Bolu: 11°C / 9°C

Samsun: 15°C / 11°C

Trabzon: 13°C / 10°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde sağanak yağışlar var. Kuzeydoğuda (Erzurum, Ardahan) önceki gün görülen karla karışık yağmur yerini normal sağanağa bırakmış durumda ancak sıcaklıklar hala düşük.

Erzurum: 13°C / 8°C

Malatya: 19°C / 6°C

Van: 12°C / 4°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Haritadaki şimşek sembolleri özellikle bu bölgede yoğunlaşmış durumda.

Diyarbakır: 19°C / 10°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)

Şanlıurfa: 21°C / 13°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)

Mardin: 16°C / 11°C