Hafta sonu için Marmara ve Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına beklendiğini duyurdu. Marmara'da kuvvetli rüzgarın yarın öğle saatlerinde, Ege Denizi'nin kuzeyinde ise günün ilk saatlerden itibaren etkili olacağı açıklandı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.