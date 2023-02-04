Hafta sonu kaçabileceğiniz tatil rotaları

Özellikle Marmara Bölgesi’nde yaşayanlar ve şehirden çok uzaklaşmak istemeyenlere özel, yeni başlayacak hafta için enerji toplayacakları bol oksijenli ortamları ile adeta bir terapi imkânı sunan ‘Kaçış Rotaları’nı sizler için derledik.

Marmara Bölgesi’nin kendine özgü doğası ve temiz havası eşliğinde hissedebilecek özgürlük duygusu için Sakarya ideal gezi noktalarından biri. Bu yüzden en fazla tercih edilen hafta sonu kaçış rotası hiç kuşkusuz ki bu bölgeye oluyor. Yeşilin her tonunu görebileceğiniz Sakarya, aynı zamanda Türkiye’nin doğal su kaynağı açısından da en zengin şehirlerinden biri. Turistlerin bu kadar ilgisini çekmesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği sosyal projeler ve doğaya zarar vermeden yaptığı sihirli dokunuşların payı büyük.

Bulunduğu ilçeye de adını veren Sapanca Gölü, Türkiye’nin ikinci en uzun plajı olan Karasu Plajı, sosyal imkânlar sayesinde gezmesi, keşfetmesi daha da keyifli hale gelen Maden Deresi, Acarlar Longozu Tesisi, Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı ve Doğançay Şelalesi tatilin ilk günleri için tavsiye edebilecek eşsiz rotalar. Aslında sadece hafta sonuna sıkıştırılamayacak kadar çok doğal güzelliklerinin ve gezi bölgelerinin bulunduğu bir bölge.

Türkiye’nin en büyük su basarı: Acarlar Longozu

Sakarya’nın kuzey bölgesinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük su basarı olarak da adlandırılan longozu olan Acarlar Longoz ormanı bu bölgede yer alıyor. Longoz ormanlarının kendine has doğasının tüm özelliklerine sahip Acarlar, her mevsim farklı bir güzellikle karşılıyor ziyaretçilerini. Endemik bitki, hayvan çeşitliliği ve göçer hayvanların barınağı olma özelliğiyle adeta gözlemlemeyi bekleyen doğal bir laboratuvar niteliği taşıyor.

Coğrafi konumu nedeniyle kuş ve kuş türü çeşitliliği yani avifaunası çok zengin bir bölge. Özellikle Anadolu’dan geçen iki önemli kuş yolunun üzerinde yer alması göçmen kuşlar için eşsiz bir alan olmasını sağlıyor. Acarlar Longozu yaban hayatı geliştirme sahası olarak korunma altında özel bir alan. Yurdumuzun endemik türlerinin bir kısmı da burada bulunuyor. Bu türlerin en önemlilerinden biri olan Su menekşesi sadece mevsiminde Acarlar Longozunda görebilir.

Özellikle Karasu kısmında yürüyüş, deniz bisikleti, restoran gibi eko-turizm dahilinde ziyaretçilerin doya doya doğadan faydalanma olanakları sağlayan ve hoşça vakit geçirilebilecekleri seçenekler oluşturulmuş. Longozların özelliği olan toprağın su tutma oranın en yüksek olduğu seviye ocak ayında görülüyor.

Suların çekildiği daha farklı bir bitki örtüsü görmek isteyenler mayıs ayı ve sonrası suyun daha az olduğu dönemleri tercih edebilirler. Şunu da belirtmekte yarar var, profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçılar için zamanın nasıl geçtiğini bilemeyecek kadar çeşitliliği gözlemleyip, kameraları ile ölümsüzleştirecekleri eşsiz bir mekan

Osmanlı ve Selçuklu izlerini taşıyan Taraklı Evleri

Oksijene, kuş cıvıltılarından istemeyerek olsa da uzaklaşıp biraz da tarihi yerleri görmek için yine Sakarya sınırları içinde farklı bir bölge Tarihi Taraklı Evleri bulunuyor. Büyükşehir’in turistler için

güzel sürprizler hazırladığı Tarihi Taraklı Evleri, Geyve ile Pamukova’nın geleneksel gezi noktalarından birisi. Cittaslow Birliği kapsamında sakinliği onaylanan ve korunan bir bölge. Osmanlı mimarisinin bir parçası olan ve tarihe yaşayan bir pencere açan yaklaşık 100 adet ev yer alıyor. 2021 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ‘En İyi Turizm Kırsal Yerleşimleri ve Köyleri Girişimi’ ödülü verdi. Sit alanı olarak ilan edilen yerleşimim sokakları dahil tüm dokusu orijinal haliyle korunmaya çalışılıyor.

Mutlaka gidilmesi gereken farklı yerler

Engelsiz Parklar, Vagon Kıraathanesi, İl Ormanı Orman Evleri, Ters Ev, Uçak Kıraathanesi ve Ormanpark’taki her tesiste Sakarya’ya özgü lezzetlerle tanışmak mümkün. Bölgenin zengin kültürü mutfağına da aynı çeşitlilikte yansıyor. Pekmezli ayva dolması, kaşnuka, pırasalı börek ve ıslama köftesi hafızalarınızda bulunması ve tadılması gereken lezzetlerin başında yer alıyor. Yörede yaşayan Boşnak, Kafkas, Arnavut ve Lazlar göçmen mutfağının en güzel tatlarını geleneksel hale getirmişler.

Süt ürünleri ve hamur işleri başta olmak üzere tadılması gerekenlerin yanı sıra dönüş yolunda armut pekmezi, pita, bademli kurabiye alınması tavsiyeler arasında bulunuyor. Aynı coğrafyada bulunan, çok yakında olduğu halde sürekli ertelediğimiz bir başka cennet köşesi de Bursa…

Yazımıza doğal güzelliklerle başladık madem; oradan devam edelim. Özellikle teknolojiye çok meraklı olan çocukların fotoğraf çekmelere doyamayacağı bir ada, Gölyazı. Ulubat Gölü üzerinde yüzermiş gibi duran bu adacıkta bir de balıkçı köyü var, adeta masallardan fırlamış gibi. Hava şartlarına göre komşu adalara tekne turu da yapabilirsiniz.

UNESCO koruması altında Cumalıkızık

Gölyazı’ya bir saat uzaklıkta, Bursa’nın doğusunda bulunan Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık zık son yılların en çok ziyaretçi çeken köylerinden biri. ‘Kızıklar’ Oğuzların 24 boyundan bir tanesi olarak Türkmen yerleşim alanlarını ifade ediyor. Özellikle kızıkların cuma namazı için bu köye gitmeleri adının Cumalıkızık olmasına neden olmuş. UNESCO tarafından da koruma altına alınan Cumalıkızık bir vakıf köyü. Unesco Derneği Proje Uygulama Evi olarak korunan Küpeli Ev, bölgenin geleneksel etnografik özelliklerini de sunuyor.

270 adet evden 180 tanesi halen oturum için kullanılıyor. Bazılarının işletme olarak da kullanıldığı evlerde leziz kahvaltılar yaparak köy halkıyla sohbet edebilme imkanı da bulunabiliyor. Köyün yapısı, evleri Erken Osmanlı Dönemini yansıtıyor. Ayrıca Kınalı Kar, Kurtuluş dizilerine de ev sahipliği yaptı. Otomobille bir-iki saatte gidilebilecek diğer cennet köşesi, Kocaeli, Ormanda Doğal Yaşam Parkı.

Üç farklı koy ve Cennet havuzu ile Sardala Koyu Kocaeli’nde ailecek güzel vakit geçirebilecek bir diğer tabiat harikası da Sardala Koyu, İstanbul’un hemen yanında bulunan el değmemiş doğal bir cennet adeta. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan kristal berraklığında bir denize sahip olan bu koy, kışın da bir başka güzel.

1,5 kilometrelik sahil şeridi olarak uzanan ve içerisinde üç bitişik koydan oluşuyor. Bisikletle sahil boyunca gezinti ya da uzun yürüyüşler yapabilecek imkanları bulunuyor. Özellikle kampçılar için ideal kamp alanı olarak yaz, kış kullanılan en ideal alan için orta koy tercih ediliyor. Sardala Koyu’nun arkasında ki ormanın sakladığı Cennet havuzu bölgeden yaklaşık bir buçuk kilometrelik yürüyüş mesafesinde bulunuyor. Ve Harikalar Sahili…

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan ve masal kahramanlarıyla süslenmiş bir mekan burası ve tabii ki çocuklara epeyce hitap ediyor. Şirinler’den Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’e birçok masal kahramanının sergilendiği bu park ödül almış bir proje ve bu sayede etrafında birbirinden güzel kafeler de bulunuyor.