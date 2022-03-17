Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar, hafta sonu kar yağacak mı, İstanbul'a kar yağacak mı, gibi sorulara yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı açıklamaya göre, kar hafta sonunda İstanbul'da yine kendini gösterecek.

MGM'nin açıklamasında, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma gününden itibaren İstanbul’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Yoğun kar yağışının 18 Mart Cuma itibariyle etkili olması beklenirken, 20 Mart Pazar günü ise kar yağışının etkisini kaybetmesi bekleniyor. MGM ayrıca vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı da tedbirli olmaları yönünde uyardı.