Hafta sonu marketler açık mı, sorusuna yanıt aranıyor. Geride kalan iki hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına bu hafta sonunda da devam edilecek. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması ve sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen yerler ve kurumlar kısıtlamadan muaf tutulacak.

Hafta sonu marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 10.00-17.00 arasında hizmet vermeye devam edecekler. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hariç, vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarını, sınırlı olmak ve araba kullanmamak şartıyla ikamet ettikleri bölgeye en yakın market, bakkal, kuruyemişçi ve kasaplardan alışveriş yapabilecekler.