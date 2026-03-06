Hafta sonu ne sınavı var? 7-8 Mart hangi sınavlar var?

ÖSYM ve MEB'in düzenlediği sınavlar hafta sonları gerçekleşiyor. Genellikle her hafta sonu önemli sınavlar yapılıyor. Bu hafta da iki önemli sınav var. Adaylar bunları öğrenmek için "Hafta sonu ne sınavı var" sorusuna başvuruyor.

7 Mart hangi sınav var?

7 Mart 2026 Cumartesi günü Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı gerçekleşecek. Sınav saat 13:45’te başlayacak.

8 Mart ne sınavı var?

8 Mart 2026 Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapılacak. Bu sınav da saat 10.15'te başlayacak.