Hafta sonu ne sınavı var, hangi sınav var? Cumartesi - Pazar hangi sınav yapılacak?

Ülkemizde her hafta sonu çok önemli sınavlar yapılıyor. MEB'in, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda yüz binler ter döküyor. Sınavlara hazırlanan adaylar bir aksilik yaşamamak adına cuma günleri kontrol için "Hafta sonu ne sınavı var, hangi sınav var" diye soruyor.

24 Ekim 2026 Cumartesi

Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG): Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde düzenlenen 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı saat 10.00'da yapılacak.

25 Ekim 2026 Pazar

KPSS Ortaöğretim: ÖSYM tarafından lise mezunlarına yönelik düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.