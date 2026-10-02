Hafta sonu ne sınavı var, hangi sınav yapılacak? 3-4 Ekim sınavları...

Genellikle her hafta sonu çok önemli sınavlar gerçekleşiyor. Bu hafta da yüz binleri ilgilendiren bir sınav gerçekleşecek. İşte "Hafta sonu ne sınavı var, hangi sınav yapılacak" sorusunun yanıtı...

Hafta sonu ne sınavı var?

3 Ekim 2026 Cumartesi günü sınav gerçekleşmezken 4 Ekim'de 2026-KPSS Ön Lisans sınavı gerçekleşecek.

KPSS 2026 Ön lisans 4 Ekim 2026 Pazar saat 10:15'te gerçekleşecek. Adayların saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.