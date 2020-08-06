06 Ağustos 2020

Son günlerde sosyal medyada hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair konuşulan iddialar ve paylaşılan belgeler üzerine İçişleri Bakanı İsmail Çataklı'dan bir açıklama geldi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; COVID-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin bu güne kadar resmi kanallarla duyurulduğunu belirtirken, bundan sonraki süreçte de olası tedbirlerin yine aynı şekilde duyurulacağını söyledi. Çataklı vatandaşları, kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi konusunda uyardı.

Yeni önlemler gündemde

Koronavirüs vakalarında görülen artış ile birlikte yeni önlemler gündeme geldi. Buna göre vaka sayılarının kontrol altına alınamadığı bölgeler için bölgesel yasaklar uygulanacak.

Salgın seviyesine bakılarak her kente özgü olarak risk durumu göz önünde bulundurularak il, ilçe, mahalle, sokak, köy karantinaları gerekli görülmesi durumunda uygulanacak.

Özellikle İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Mardin ve Batman gibi kentlerde vaka sayılarında artış gözlemleniyor. İzolasyonun sağlanamadığı bölgeler için hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanması konuşuluyor.