Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

07 Ağustos 2020

COVID-19 vakalarında Kurban Bayramı sürecinde yaşanan artışın ardından vatandaşlar sokağa çıkma yasağı uygulamasının yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini araştırıyor.

Özellikle geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir belge sonrasında bu soruya yanıt arayanların sayısı artarken, konuya cevap en yetkili kişilerden geldi.

Belge sahte

İçişleri Bakanı İsmail Çataklı sosyal medyada paylaşılan belge konusunda açıklamalarda bulundu. Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, OVID-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin bu güne kadar resmi kanallarla duyurulduğunu belirtirken, bundan sonraki süreçte de olası tedbirlerin yine aynı şekilde duyurulacağını söyledi. Çataklı vatandaşları, kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi konusunda uyardı.

"Böyle bir şey söz konusu değil"

Sokağa çıkma yasağı konusunda açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etti.

Karantina altındaki kişi sayısı açıklandı

Koronavirüs tedbirleri konusunda İçişleri Bakanlığı son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053’dür.

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"