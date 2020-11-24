Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye'de son dönemde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen tedbirlere göre vatandaşlar belirlenen saatler dışında sokağa çıkamayacak ve evlerinde izole olacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılan yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına geçtiğimiz hafta başlanmış, hafta sonu ise sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Geride kalan hafta sonunda vatandaşların saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Sokağa çıkma yasağı uygulamasına yüksek vaka sayılarından dolayı önümüzdeki haftalarda da devam edilecek ve temaslar azaltılmaya çalışılacak. Uygulama yeni bir karara kadar devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar ise şu şekilde:

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,

Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleriafetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

Oteller ve konaklama yerleri, Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, Üretim ve imalat tesisleri,

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir), Sebze/meyve toptancı halleri.