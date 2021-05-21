Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edilip edilmeyeceği merak konusu. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanmazken, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına bir süre daha devam edilecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günleri saat 21.00'de başlayıp tüm hafta sonu boyunca devam edecek, pazartesi günü saat 05.00'te ise son bulacak.

Bu süreçte vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için, ikametlerine en yakın yerlerden alışverişlerini yapabilecek. Hafta sonu kurulan pazar yerleri bu süreçte kurulmayacak.

Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler.

Ayrıca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.