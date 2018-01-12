12 Ocak 2018

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede azalacak.

Cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Karadeniz Bölgesi'nin yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Pazar günü ise çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği ön görülüyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Kaynak: AA