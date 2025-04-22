Haftalardır haber alınamayan kadın için eve gelen polis şok yaşadı

Karesi ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ayten M.'den haftalardır haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İkamete giden polisler, evde beyaz bir köpek ile kadının oğlu olduğu iddia edilen Ş.M. ile karşılaştı.

Oğlu gözaltında

Kapıyı kimseye açmayan Ş.M. annesinin uyuduğunu söylerken, yapılan kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Sorulara mantıklı cevaplar veremeyen Ş.M. ise önce gözaltına alındı.

Olay yerine gelen doktorun ilk incelemesince yaşlı kadının üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet yaralanmasına rastlanılmazken, şüpheli değerlendirlen ölüme ilişkin inceleme başlatıldı.

Çöp eve dönmüş

Ekiplerin yaptığı incelemede evin "çöp eve" döndüğü ve evde çok sayıda boş alkol şişesi bulunduğu görülürken, şişelerin yanında bulunsn 'Ruhun Deşifresi' isimli kitap dikkat çekti.