Haftalık COVID-19 vaka sayısı iki katına çıktı

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de pozitif vakalar geçen haftaya göre iki katına çıkarak 226 bin 532'ye ulaştı.

Son bir haftada 96 kişi hastalığa bağlı sebeplerden ötürü hayatını kaybetti. Günlük ortalama vaka sayısı ise 32 bin 362 oldu. 124 bin 732 kişi ise iyileşti.

4-10 Temmuz tarihlerinde haftalık vaka sayısı 117 bin 95 olarak gerçekleşmişti.