Haftalık COVID-19 vaka tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.
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İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az COVID-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/SaqW0YJTJ6— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021
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