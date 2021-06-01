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Haftalık COVID-19 vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu. 

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az COVID-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.

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koronavirüs