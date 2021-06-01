Haftalık COVID-19 vaka tablosu açıklandı

İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az COVID-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.