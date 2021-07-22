Haftalık COVID-19 vaka tablosu açıklandı

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın. pic.twitter.com/8LKN9y8hqw