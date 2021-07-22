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Haftalık COVID-19 vaka tablosu açıklandı

Türkiye'nin haftalık vaka tablosu açıklandı. İllere göre haftalık COVID-19 sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 75.12, Ankara'da 57.95, İzmir'de 24.46 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale'de arttı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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