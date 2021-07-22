Haftalık COVID-19 vaka tablosu açıklandı
Türkiye'nin haftalık vaka tablosu açıklandı. İllere göre haftalık COVID-19 sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 75.12, Ankara'da 57.95, İzmir'de 24.46 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale'de arttı.
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Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın. pic.twitter.com/8LKN9y8hqw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021
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