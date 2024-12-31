HAK-İŞ: 'asgari ücretin geçim ücreti olmaktan çıktığı bir Türkiye umut ediyoruz'

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni yıl için bir mesaj yayımladı.

HAK-İŞ olarak asgari ücretin geçim ücreti olmaktan çıktığı bir Türkiye umut ettiklerinin altını çizen Arslan, "2025 yılında; ekonomik krizlerin olmadığı, enflasyonun tek hanelere düştüğü, gelir dağılımı adaletsizliğinin ortadan kalktığı, refahın adil paylaşıldığı, istihdamın arttığı, işsizliğin azaldığı, asgari ücretin geçim ücreti olmaktan çıktığı ve sendikal baskıların son bulduğu emekçilerin yüzyılına yakışır daha güçlü bir Türkiye umut ediyoruz." dedi.

Arslan, "Birlik ve beraberlik içerisinde sosyal diyalog anlayışıyla işçi-işveren ve hükümet hep birlikte bütün sorunlarımızın üstesinden gelebileceğimizi biliyoruz. Geçmişte başardık, yine yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Barışın egemen olduğu bir dünya hayal ediyoruz"

2024'ün çalışma hayatı ve sendikal hareketler adına yoğun geçtiğini aktaran Arslan, "HAK-İŞ olarak Türk endüstriyel ilişkiler sistemini daha ileriye taşıyacak çalışmalara imza attık. Vergi, refahın adil paylaşımı ve emeklilik sistemi konusunda çözüm önerilerimizi içeren önemli raporları kamuoyu ile paylaştık." ifadesini kullandı.

HAK-İŞ olarak 2025 yılında, savaşların son bulduğu ve barışın egemen olduğu bir dünya, ülkemizde de çalışma hayatındaki sorunların sona erdiği ve emekçilerin yüzyılı vizyonuna yakışır bir Türkiye umut ediyoruz. 2025 yılının ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük HAK-İŞ ailesine sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."