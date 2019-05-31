Hak-İş Bolu'dan Ankara'ya protesto yürüyüşü yapacak

31 Mayıs 2019

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP'nin kazandığı belediyelerdeki işten çıkarılmaları protesto etmek için Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceklerini bildirdi.

Arslan, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, işçilerin sendikal tercihlerine müdahaleyi ibretle, üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Üyelerinden başka sendikalara geçmek isteyenlere saygı göstereceklerini ancak bunu önlemek için çalışacaklarını belirterek, "Ama baskı ve tehditlerle, sürgün etme, özlük haklarının ellerinden alınmasına sessiz kalamayız. İtirazımız budur." dedi.

CHP ve HDP'li belediyelerin, çalışanlardan ya işlerini ya da sendikalarını tercih etmesini istediğini anlatan Arslan, "CHP ve HDP'ye ait 72 belediyede bugün itibarıyla sendikalardan istifa ettirilen kişi sayısı 13 bin 459'a yükseldi. Bu sayının artacağı endişesini yaşamaktayız. İstifa etmeyen arkadaşlarımıza yeni baskılar uygulanmaktadır. Sürgünler yapılmaktadır." diye konuştu.

"13 belediyeden 574 kişi işten çıkarıldı"

Arslan, işçilerin Hak-İş üyesi oldukları için işten çıkarılmalarının kabul edilemeyeceğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bolu, İzmir-Menderes, Samsun-Atakum, Çanakkale-Bayramiç, Antalya Büyükşehir, İzmit Belediyesi, Mardin Büyükşehir, Mardin-Derik, Şırnak-Cizre, Diyarbakır-Lice-Yenişehir-Sur, Muş-Varto olmak üzere 13 belediyeden 574 kişi işten çıkarıldı. Hukuki haklarımızı kullanıyoruz. Bunun yanı sıra arkadaşlarımızın tayinleri Antalya Manavgat'tan şehrin bir ucundaki Kaş'a, Finike'ye çıkarılmaktadır. Aile ve çalışma hayatı bozulmaktadır. Adil, hukuki ve demokratik olmayan tutumdur. Bu belediyelere karşı demokratik haklarımızı kullanmak için çaba içindeyiz."

"İşten çıkarmaları protesto için Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğiz"

Arslan, işten çıkarmaları protesto etmek için Bolu'dan Ankara'ya üyeleriyle yürüyeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"CHP belediyeleri ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu uyarıyoruz. Bizim işimiz, aşımız, ekmeğimizle oynamayın. Kılıçdaroğlu'na 5 Mart günü Mersin Büyükşehir tanıtım toplantısındaki 'Belediye başkanlığı koltuğunuza oturduktan sonra, bunlar AK Parti döneminde girdi, bunlar MHP döneminde girdi, ben bu işçilerle çalışmıyorum, bu işçilerin işine son verin diye asla ve asla söylemeyeceksiniz. Kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayacağız.' sözlerini hatırlatmak isteriz. Bu taahhüdün yerine getirilmediğini görüyoruz."

Kaynak: AA