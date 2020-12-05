Hak-İş emek filmleri 9. yılında 120 ülkeden katılımcıya erişti

Kendi alanında küresel ölçekte en fazla katılımcı alan kısa film yarışmalarından biri olan “Emeğe Saygı” HAK-İŞ Uluslar arası Kısa Film Yarışması 9. Kez yapıldı. Toplamda 120 ülkeden 4 bin 217 filmin başvurduğu ulusal ve uluslar arası kategoride 11 dalda 22 ödül sahiplerini buldu. Uluslar arası dalda İran’dan COVID-19 kliniğinde bir hemşireyi anlatan “Gece Hemşiresi”; ulusal dalda ise Türkiye’nin milli paralimpik yüzücüsü, Avrupa Şampiyonu ve Dünya İkincisi Sümeyye Boyacı’yı anlatan “Evet Yapabilirim” filmi birinci oldu. Dünya Engelliler Günü’ne denk gelen Ödül Törenine Sümeyye Boyacı da katıldı. Kazananlara ödülerini, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Misbah Demircan verdi.

Ödül töreni sınırlı katılımcıyla salgın önlemleri dahilinde yapılırken, HAK-İŞ ve Kısa Film Yarışmasının sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı. Törende konuşan Misbah Demircan, “Salgın şartlarında yarışmayı tertip eden HAK-İŞ Konfederasyonumuzu, ürettiği filmlere can katan sinemacılarımızı ve ödül alan emekçilerimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi. Demircan, üretilen emek temalı filmleri ve HAK-İŞ’in bu yarışmayı düzenlemesini çok önemli bulduğunubelirterek, “Yarışmamız hem sanat hem de emek açısından büyük önem taşıyor. 4 binin üzerinde başvuru gerçekten gelecek için çok önemli. Bu başarıyı, emeği ve alın terini alkışlıyorum” diye konuştu.

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan da konuşmasında Türkiye’deki en geniş katılımlı organizasyonlardan birinin yapıldığını vurgulayarak, yarışmanın küresel ölçekte başarıya ulaştığını söyledi. Arslan, “Bu yola çıkarken neyi hedeflediysek, her yıl bu hedefe biraz daha yaklaşarak yürümeye devam ediyoruz. Emek aslında her şey. Emeğin mücadelesini sadece toplu sözleşme yapmak, daha fazla ücret almanın ötesinde, emeğin bütün alanlarda var olduğunu, dünyanın en iyi eserlerinin ve en iyi filmlerinin emeğin mahsulü olduğunu düşünerek çabamızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

HAK-İŞ Kültür-Sanat Komite Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı da 120 ülkeden 4 bin 217 film başvurusu aldıklarını, Hindistan’dan 409, İran’dan 369 filmin katıldığını belirterek, “HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi olarak, bize emanet edilen her filmi büyük bir titizlikle inceledik. Her bir filmin içindeki emeği gördük. Yoğun bir çalışma sonucunda 88 yapım finale kalarak seçki kitabında yer almaya hak kazandı” dedi.

9. HAK-İŞ Kısa Film Yarışmasında ulusal yarışmada Sümeyye Boyacı'nın başarı öyküsünü anlatan Uluslararası alanda En İyi Film Birincilik Ödülünü İran’dan yönetmenliğini Ashkan Hatemi’nin yaptığı “Night Nurse” filmi aldı. Ulusal kategoride En İyi Film Birincilik ödülü Mustafa Koç’un yönettiği “Evet Yapabilirim” filmine verildi. Filmde öyküsü anlatılan milli yüzücü Sümeyye Boyacı’ya da “Emeğe Saygı” plaketi takdim edildi. Yarışmada ulusal yarışmada İkincilik Ödülü Özer Kesemen’in yönettiği “Benim Adım Efe” üçüncülük ödülü Cihan Emre Zengin’in yönettiği “Çay Var İçersen” filmine verildi.

Uluslar arası kategoride ikincilik ödülü Mısır’danRamy El Gabry’nin “From Inside” filmine, üçüncülük ödülü ise Gana’dan “Am I Dumb” filmine verildi.

Törende ayrıca Hatay’da teröristlerce çıkarılan yangınlarla kaybedilen ormanların yeniden ağaçlandırılması çalışmaları çerçevesinde, Mahmut Arslan, Ahmet Misbah Demircan, yönetmen Öner Kılıç, yapımcı Hüseyin Türkyıldırır, ünlü oyuncular Fatih Küçük, Burak Haktanır, Sezai Yeşilyurt ve Cem Uçan adına ağaç dikildi.