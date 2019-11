HAK-İŞ kısa film yarışması sinema dünyasını buluşturdu

28 Kasım 2019

Mehmet KAYA

ANKARA - HAK-İŞ’in emek bilincini sanatla geliştirme amacını taşıyan Uluslararası Kısa Film Yarışması sekizinci kez ödüllerin verilmesiyle tamamlandı. Yarışmaya 214’ü Türkiye’den olmak üzere 119 ülkeden 4 bin 46 film başvurusuna ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı ödül töreninde 11 kategoride filme ödül verildi.

“Emeğe Saygı” temasıyla açılan yarışmanın ödül töreninde konuşan Mehmet Nuri Ersoy, “HAK-İŞ kısa film yarışmasının bu yıl 8’incisini düzenleyerek bu projenin bir vitrin işi değil, bir gönül işi olduğunu göstermiştir. Bu vesile ile HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle zengin bir katılıma sahip bir organizasyona destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan da konuşmasında “HAK-İŞ olarak sanatı emekten ayrı düşünmediğimiz ve sanatın bizatihi emek olduğunun bilincini taşıdığımız için bu yarışmayı düzenledik. Çünkü biz emekçilerin ürettikleriyle sanata değer kattıklarını biliyoruz” dedi.

HAK-İŞ Kültür-Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı da “Emeğe Saygı” temasıyla çıktıkları yolda emeğin çok geniş bir boyutta yorumlanması gerektiğini gördüklerini vurgulayarak “Emeğin sadece üretmekle sınırlı olmadığına, her türlü toplumsal sorunla hemhal olmak ve dertlenmek olarak algılanması gerektiğine bir kez daha tanık olduk. Bize emanet edilen her filmi büyük bir titizlikle inceledik. Her bir filmin içindeki emeği gördük” diye konuştu.

Yarışmada 11 kategoride ve ayrıca Sendikacı Gözünden adı altında verilen özel ödül sahipleriyle buluştu. En İyi Film Birincilik Ödülünü İran’dan Mohammed Reza Masoudi’nin yönettiği “The Pains of The Sea” filmi aldı. Ulusal kategoride En İyi Film Birincilik ödülü Ömer Çolak’ın “Babalar ve Oğullar” filmi aldı.

Ödül törenine Yönetmen Mesut Uçakan, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz aktörü Yusuf Sezgin, oyuncular Hacı Ali Konuk, Burçak Kabadayı, Berat Yenilmez, Mehmet Emin Kadıhan, Derda Yasir ve Arif Nazım Çiftçi, Yapımcı ve yönetmen Yasin Uslu, Metin Tunçtürk, Mustafa Uğur ve Sidar Serdar Karakaş ile yurt içi ve İran, Hindistan, Uganda ve İspanya’dan sinema emekçileri katıldı.

Ödül alan filmler ve kişiler şöyle:

En İyi film İkincilik Ödülü: Hindistan “Flight of Freedom” Yönetmen Aarti Bagdi

En İyi Film Üçüncülük Ödülü Uganda “Eighty Plus” Yönetmen Lucky Lora Atwiine

Ulusal kategoride En İyi Film Birincilik ödülü “Babalar ve Oğullar” Yönetmen Ömer Çolak

En İyi Film İkincilik Ödülü “Düğme” Yönetmen Bülent Olgun

En İyi Film Üçüncülük Ödülü “İkame” Yönetmen Erkan Orasan

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü “Hayat” Hüseyin Boz, Yönetmen Harun Sağlam

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü “Hülya” Hülya Cezveci Yönetmen Didem Boztaş

En İyi Yönetmen Ödülü “Sendika Amca” Nurgül Vural ve Emrah Çılgı

En İyi Senaryo Ödülü “Krampon” Abdullah Şahin

En İyi Kurgu Ödülü “Eksik” Volkan Budak

En İyi Müzik Ödülü “100. Gül” Meryem Sena Metin

En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü “Emek” Çağdaş Yenidede

“Sendikacı Gözünden” ödülü “Zirve” Yönetmen Nihat Ayaz

Necati Çelik Özel Ödülü: Uluslararası kategoride İspanya’dan “I Have Just A Dream” Javi Navarro. Ulusal kategoride “Bir Emek Mücadelesi” Sami Sandal.