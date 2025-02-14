HAK-İŞ ve Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan Filistin'e destek açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar Filistin'e destek açıklaması yaptı.

HAK-İŞ Genel Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Genel Başkan Arslan, CGTL ile iş birliklerinin çok eskiye dayandığını belirterek, "Hem Lübnan hem de Türkiye ortak düşman olarak siyonist katil İsrail'i ve onun arkasındaki emperyalist ABD'yi görmektedir ve bu konuda mutabakatımız var." dedi.

"İnsan olarak utanç duyuyoruz"

Filistin'le birlikte Lübnan'da da çok sayıda şehit ve yaralı bulunduğuna, İsrail'in Lübnan dışına çıkarak Suriye'de de saldırdılar yaptığına değinen Arslan, şöyle konuştu:

"Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem de HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bu katillerin Filistinlilere yaşattıkları katliamların Lübnan'a da yapılmış olmasından insan olarak utanç duyuyoruz. Bu utancın bütün insanlık için utanç kaynağı olduğunu, Lübnan ve Filistin'de olup bitenler bize göstermiştir. Lübnan İşçi Konfederasyonu'nun yaşadığı zor şartlara, karşılaştıkları çok sayıdaki engellere, üyelerinin uğradığı çok büyük haksızlıklara rağmen Filistin mücadelesinde bizimle bu kararlılığı ortaya koymaları gerçekten takdire şayan bir tutum bundan dolayı da konfederasyonu tebrik ediyorum."

"Türkiye her zaman yanımızda oldu"

CGTL Başkanı El-Asmar da Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, HAK-İŞ'e dostça ve kardeşçe destekleri için teşekkür etti.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yanı sıra konfederasyonlar arasında da güçlü ilişkiler olduğunu, ülkesinin son yıllarda hem ekonomik hem de güvenlik açısından zorluklar yaşadığını aktaran El-Asmar, "Bu sıkıntıların giderilmesi için Türkiye her zaman yanımızda olmuştur." dedi.

HAK-İŞ'le önemli işler yaptıklarını, Gazze için dayanışma ve işbirliğinin devam ettirileceğini vurgulayan El-Asmar, "Filistinlilerin kendi topraklarında yaşaması gerektiğine inanıyoruz ve destekliyoruz." diye konuştu.

HAK-İŞ'e Filistin'e desteklerinden dolayı teşekkür eden El-Asmar, CGTL olarak Suriye'deki tüm sendikal hareketlerle de birlikte çalışmaya, işbirliği ve dayanışma içinde olmaya hazır olduklarını kaydetti.