Hak-İş'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29 Ağustos 2020

Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "30 Ağustos, İstiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, tarihten silinmek istenen milletimizin yeniden ayağa kalkarak dirilişinin vücut bulduğu, ezilen bütün milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin kendisine zorla giydirilmek istenen gömleği yırtarak bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Arslan, "30 Ağustos, İstiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, tarihten silinmek istenen milletimizin yeniden ayağa kalkarak dirilişinin vücut bulduğu, ezilen bütün milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu gündür." ifadesine yer verdi.

Arslan, milletin 98 yıl önce emperyalist güçleri püskürttüğünü anımsatarak, şu açıklamayı yaptı:

"Geçmişte emperyalist güçlerin beslediği terör grupları ile ülkemizi istikrarsızlaştırmak, bölmek ve parçalamak isteyenler bugün ülkemizi kara sınırlarına hapsetme yarışına girmişlerdir. Birlik ve beraberliğimiz daim olduğu sürece hainler asla emellerine ulaşamayacaklardır. Kahraman ordumuzun düşmanı yurdumuzdan atmak için savunmadan taarruza geçtiği Büyük Taarruz Meydan Muharebesi'nde başarı elde edilmesine öncülük ederek milletimizin kurtuluşa ermesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemize omuz veren kahraman milletimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Kaynak: AA