HAK-İŞ’ten asgari ücret çağrısı: Komisyonun yapısı değiştirilmeli

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ tarafından dün bir restoranda düzenlenen iftar programında, çalışma hayatının gündemine dair açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arslan, işveren ve hükümet tarafından belirlenen asgari ücreti rakamının talep ve beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hükümetimize, Sayın Bakan'a buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Mutlaka Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve diğer konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Bu yıl asgari ücret toplantısında, önce bu düzenlemelerin yapılmasını ivedilikle talep ediyoruz."

Yüksek vergi dilimleri, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, iş kazaları ve kayıt dışı istihdamın çalışma hayatının en önemli gündem başlıkları olduğunu vurgulayan Arslan, bu konuları her zaman gündeme getirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

"Darbelerin karşısında olmaya devam edeceğiz"

Ev işçilerinin sendikal örgütlülüğe kavuşması için çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Arslan, "100 binin üzerinde ev işçisini örgütledik. Bunların kayıt altına alınması, sosyal güvenlik sistemine ve İş Kanunu kapsamına dahil edilmesi gibi temel taleplerimiz var. Bunların gerçekleşmesini istiyoruz" diye konuştu.