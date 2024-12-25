HAK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı değişmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı ziyaret etti. Arslan ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Arslan, asgari ücretin 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL tutarının, enflasyon oranının çok altında kaldığını belirterek, bu durumu büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Arslan, “Bu bir asgari ücret değil, bu geçim ücreti. Türkiye’de geçinmenin şartlarını çok iyi biliyoruz,” dedi.

"Enflasyonun altında bir rakam belirlenmesi bizi üzdü"

Mahmut Arslan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Arslan, "Bu yapıdan sağlıklı bir asgari ücretin çıkması söz konusu değil. Katılımcı, çoğulcu ve demokratik değil. Aynı zamanda uzlaşmayı öneren, isteyen bir yapı değil." ifadelerini kullandı.

"Asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi bizi de çok şaşırttı ve son derece üzdü." diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En azından Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) rakamlarını dikkate alsanız bile yüzde 45 civarında bir enflasyon söz konusu. Bunun üzerinde bir refah payıyla hiç değilse asgari şartlarda bir belirleme söz konusu olacakken maalesef enflasyonun altında bir rakamın belirlenmiş olması bizi gerçekten üzdü. Çünkü bu bir asgari ücret değil. Bu geçim ücreti, Türkiye'de geçinmenin şartlarını çok iyi biliyoruz."