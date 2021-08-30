Geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşına vefat eden Yapı Kredi Bankası İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp son yolculuğuna uğurlandı. Hakan Alp’in cenazesi, Şakirin Camii'nden kaldırıldı ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Alp, kariyerine 1991 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda başladı. 1997-1999 arasında aynı bankanın Eğitim Müdürü olarak görev yapan Alp, 2000-2003 arasında Humanitas Doğuş İnsangücü Yönetimi A.Ş’de çalıştı. Alp, 2003-2005 arasında Tansaş Perakande Mağazacılık’ta İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı, 2006’da ise Sütaş’ta İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2007’de QNB Finansbank’a İnsan Kaynakları Grup Yöneticisi olarak transfer olan Alp, 2010-2018 arasında aynı bankanın İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı oldu. Alp, Eylül 2018’den bu yana Yapı Kredi’de İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı idi.