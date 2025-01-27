Hakan Ateş iddianamesi ana dava dosyasıyla birleştirildi!

Kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" adıyla bilinen ve büyük infial uyandıran dolandırıcılık olayına ilişkin Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Denizbank Genel Müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında düzenlenen iddianameyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ateş ve Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla düzenlenen iddianame ana dava dosyasıyla birleştirildi.

İddianamede, Seçil Erzan'ın beyanında, müştekilerle arasındaki para alışverişinden Ateş ve Aydoğdu'nun bilgilerinin olduğunu belirttiği aktarılmıştı.

Seçil Erzan, "yüksek kârlı özel fon" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanıyor.

Zorla getirilme kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame üzerindeki inceleme tamamlandı.

Mahkeme heyeti, iddianameyi kabul ederek ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Mahkeme heyetinin, ana dava dosyasındaki müştekilere yeni eklenen sanıklar Ateş ve Aydoğdu hakkındaki şikayet ve delillerini bildirmelerini istediği öğrenildi.

Müştekilerin duruşmaya gelmedikleri takdirde haklarında zorla getirme kararı çıkarılabileceği bildirildi.

72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame, eksiklikler olduğu gerekçesiyle mahkemece iade edilmişti.

Bu kapsamda, eksik hususlar tamamlanıp mahkemeye yeniden gönderilen iddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu "şüpheli", aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 24 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Ateş ve Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

"İllegal fondan haberdarlardı"

İddianamede, Seçil Erzan'ın 600 şubesi bulunan Denizbank'ın bir şubesinin müdürü olduğu belirtiliyor. Erzan'ın ifadesinde belirttiği gibi kendisinin ayrıcalıklı olarak tanındığı, herhangi bir şube müdürünün bu şekilde "illegal fon" adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığı vurgulandı.

İddianamede, bu nedenle müştekilerin bir kısmı ile yakinen iletişim ve ilişki halinde olan şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun "yüksek faiz getirili illegal fondan" haberdar olduklarının değerlendirildiği kaydedildi.

Bunun yanında iddianamede, "Bir banka içerisine yüklü miktarda paraların girip çıkması, tüm çalışanların bu duruma şahit olmaları, banka içerisine giren paraların resmi müşteri hesaplarına girdilerinin yapılmaması, yine para alışverişinin bankanın Levent şubesi içerisinde müdür odasında kameralar önünde gerçekleştiği" değerlendirmesi yapıldı.